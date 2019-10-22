«Мой король»: Феофилактова показала своего богатого возлюбленного

Евгения Феофилактова похвасталась новым богатым возлюбленным. Совместные снимки появились на странице звезды «Дома-2» и странице ее второй половины в Instagram.

Instagram @majed.geagea

Аккаунт самой Феофилактовой закрыт, однако по информации издания «Дни.ру», девушка, публикуя фотографии, нескромно назвала пассию «мой король». Возлюбленным Instagram-дивы оказался Маджед Джегеа, 32-летний бизнесмен из Ливана. На его странице тоже появились совместные снимки с Евгенией.

Instagram @majed.geagea

На фото влюбленные открыто демонстрируют окружающую их роскошь, позируя на фоне богато обставленного кабинета и рядом с люксовой машиной. Маджед в своих публикациях также называет свою девушку королевой. Феофилактова в комментариях отвечает тем же, подчеркивая, что скучает по любимому мужчине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгения Феофилактова похвасталась бриллиантовым колечком.