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Метаморфозы внешности: Как изменилась Роза Сябитова за 12 лет — фото

, 18:38 Фото 732

Телесваха опубликовала снимки разных лет, на которых запечатлена в различных образах.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Известная телеведущая и сваха всея Руси Роза Сябитова показала в Instagram, как менялась ее внешность на протяжении 12 лет. За годы работы на телевидении звезда примерила множество ярких образов. В своем профиле знаменитость опубликовала снимки разных лет и предложила подписчикам выбрать, какой имидж им нравится больше.

Как видно по кадрам, Сябитова экспериментировала не только с прическами, но и с цветом волос: она была шатенкой, русой, рыжей и даже красилась в красный. Длина волос телесвахи на протяжении 12 лет тоже постоянно менялась, однако, в конце концов, она пришла к тому, что ей больше идет каре.

Пост ведущей вызвал бурную реакцию пользователей. Модницы не упустили возможности высказать свое мнение относительно имиджа медийной персоны. Большинство фанаток отметили, что новый образ идет Сябитовой куда больше, чем все предыдущие.

«Вы, несомненно, стали лучше, моложе. Всегда с удовольствием смотрю вашу передачу».

«Новый образ вам больше к лицу».

 «Чем возрастней, тем красивей, так держать!»

«Потрясающая женщина!» - восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сябитова объяснила, почему женщины не испытывают влечения к заботливым мужчинам.

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