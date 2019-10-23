Вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время игры с АК «Барсом»

Неприятный инцидент произошел во время хоккейного матча межу магнитогорским «Металлургом» и казанским АК «Барсом». В момент игры вратарь Василий Кошечкин получил травму горла. Об этом пишет URA.RU.

Удар коньком вратарь «Металлурга» получил от игрока своей же команды — защитника Максима Матушкина, который случайно «зацепил» Кошечкина коньком по горлу во время своего падения.

После происшествия на месте травмы вратаря появилась кровь, хоккеисту пришлось покинуть игру, но вскоре он вернулся с пластырем на шее.

Матч завершился победой магнитогорцев. К слову, она стала третьей в рамках чемпионата КХЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеисты МХЛ устроили массовую драку во время матча.