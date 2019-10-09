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Ледовое побоище: хоккеисты МХЛ устроили массовую драку во время матча

, 19:25 Эфирная новость 22

Инцидент произошел во время встречи между казахстанским «Алтаем» и «Сибирскими снайперами».

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Фото, видео: sports.kz, 5-tv.ru

258 минут штрафа заработали команды молодежной хоккейной лиги во время матча в Усть-Каменогорске. Все из-за массовой драки в конце встречи — в ней приняли участие почти все игроки.

На льду не на шутку схлестнулись игроки казахстанского «Алтая» и «Сибирских снайперов». Все произошло после того, как двое хоккеистов устроили драку и их быстро удалили. Однако через семь секунд после возобновления игры происходящее на льду превратилось массовую драку.

Эксперты уже назвали эту встречу ледовым побоищем, благодаря зрелищности произошедшего, в котором молодежь переплюнула старших коллег.

Впрочем, судьи среагировали оперативно и драку быстро разняли.

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