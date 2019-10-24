А как же муж? Канделаки призналась, что спит с капой во рту

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, как ей удается прекрасно выглядеть. За красивую форму лица она благодарит своего ортодонта.
«Я всем объясняю, что тем результатом, который есть у меня, я обязана ортодонту», — цитирует знаменитость сайт KP.RU.
Она сказала, что правильный прикус позволяет добиться гораздо лучшего результата, чем пластические операции. По ее словам, с возрастом сохранять прекрасный внешний вид без участия хирургов не получится, но пока ложиться под нож еще рано.
Для исправления прикуса 43-летней Канделаки пришлось в течение двух лет носить железные брекеты. Выбор она делала между ними и изменением формы носа.
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Телеведущая призналась, что два года носить брекеты было тяжело. Однако со временем ей удалось поправить и прикус, и изменить в лучшую сторону форму лица. Для поддержания результата спит она только с капой.
Как писал 5-tv.ru, ранее Тина Канделаки рассказала о важности здоровья для достижения успеха. Пост в Instagram она сопроводила фотографией в кожаном бюстгальтере.