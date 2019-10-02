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  4. Канделаки в кожаном бюстгальтере заявила о важности здоровья для достижения успеха

Канделаки в кожаном бюстгальтере заявила о важности здоровья для достижения успеха

, 22:46 Фото 48

Только будучи физически и психически здоровым человеком можно чего-то добиться в жизни, считает телеведущая.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки посвятила пост в Instagram важности физического и умственного развития для истинного успеха. По ее мнению, чтобы быть успешными как в карьере, так и в личной жизни, нужно уделять много времени себе.

«И мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития. Пока вы здоровы во всех перечисленных мною аспектах, вызовы этого мира представляют из себя не угрозу для вашего благополучия, а инструменты дальнейшего роста»,  подытожила Канделаки, сопроводив публикацию собственным снимком в кожаном костюме, что особенно понравилось подписчикам.

Instagram @tina_kandelaki

«Согласна с вами, Тина, на все 100!» — прокомментировал пост пользователь.

«Люблю вас читать, всегда в точку!» — добавил другой.

Также юзеры сделали телеведущей множество комплиментов по поводу ее внешности, назвав Тину Канделаки сногсшибательной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Канделаки высказалась о пятилетней YouTube-блогерше с доходом в 500 тысяч долларов в месяц.

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