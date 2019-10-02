Канделаки в кожаном бюстгальтере заявила о важности здоровья для достижения успеха

Телеведущая Тина Канделаки посвятила пост в Instagram важности физического и умственного развития для истинного успеха. По ее мнению, чтобы быть успешными как в карьере, так и в личной жизни, нужно уделять много времени себе.
«Согласна с вами, Тина, на все 100!» — прокомментировал пост пользователь.
«Люблю вас читать, всегда в точку!» — добавил другой.
Также юзеры сделали телеведущей множество комплиментов по поводу ее внешности, назвав Тину Канделаки сногсшибательной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Канделаки высказалась о пятилетней YouTube-блогерше с доходом в 500 тысяч долларов в месяц.