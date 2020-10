Филиппов день: что категорически нельзя делать 24 октября Сегодня, 0:33 | Алиса Маркова Общество 9 947 9 947

Православные верующие 24 октября делают последние приготовления к зиме.

Фото: Wikimedia / Rembrandt, The Baptism of the Eunuch.

24 октября православные чтят память апостола от 70 Филиппа — он был одним из первых последователей Иисуса Христа при Его жизни. Во время церковных гонений Филипп покинул Иерусалим и отправился в Самарийский город. Местные жители поклонялись Симону волхву, основоположнику всей современной ереси — самаряне верили, что Симон являет им силу Божию. Однако когда в город пришел Филипп и начал проповедовать, и силой Христа исцелять больных, и творить другие чудеса, горожане отреклись от еретических взглядов и приняли крещение — а затем крестился и сам Симон волхв, уверовав в Бога и Божьего сына. Чего нельзя делать 24 октября В Филиппов день категорически запрещается оставлять свой дом неприбранным. На Руси верили, что тот, кто не наведет чистоту в этот день, на весь следующий год в грязи деньги потеряет. Если возможности провести генеральную уборку не было, прибирались хотя бы частично — можно вымыть посуду, подмести, навести порядок в шкафах. Также ни в коем случае нельзя 24 октября переедать — употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы. Считалось, что с излишком пищи в этот день можно проглотить достаток и благополучие всей семьи. Строжайший запрет был наложен на игры с огнем в день почитания апостола от 70 Филиппа. На Руси полагали, что яркий огонь накануне зимы может привлечь в дом нечистые силы, которые захотят погреться у пламени — а с ними обязательно придут несчастья и потери. Что можно делать 24 октября В деревнях на Филиппов день было принято отправляться на мельницу и молоть зерно на муку, чтобы заготовить запасы на зиму. После Филиппова дня на Руси не играли свадеб, поэтому 24 октября все девушки на выданье, которые не вышли замуж в этом году, шли в церковь и молились о том, чтобы в следующем году им встретился их будущий супруг. Благотворным будет поход в церковь с этой целью и в наши дни. Приметы на 24 октября Если утром снег пошел — зима будет суровая.

Ясное ночное небо — к морозу.

Листья на деревьях шуршат — к снегопаду. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно делать одиноким девушкам, чтобы скорее выйти замуж. Таролог объяснил, какие приметы и поступки женщин откладывают их выход под венец.

Читайте также