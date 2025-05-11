Огородный лайфхак: как сделать надежную теплицу из подручных средств

Самое время для работы в огороде и саду, однако многие дачники сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие парников и теплиц для рассады. Как изготовить надежный парник и теплицу своими руками? Как сэкономить на покупке теплицы?

Ответы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать парник из подручных средств

Дачный сезон открыт, пора готовить грядки для рассады, а в большинстве регионов России еще и парники. Но цены на них кусаются. За самую маленькую и простенькую теплицу придется заплатить в магазине от двух тысяч рублей, а за модель побольше и понадежнее в десять раз больше. Но не стоит отчаиваться.

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Александр Матвеев знает, как сэкономить. Он сделал отличный минипарник из пенопластового ящика. Взял его бесплатно в ближайшем супермаркете. Там эту тару попросту выбрасывают. Сначала умелец сделал небольшие отверстия в дне ящика. Для этого Александру понадобился всего лишь раскаленный гвоздь. Потом опытный дачник засыпал в тару землю и хорошенько пролил ее водой. Последний этап — крышка. Ее он сделал из обычного полиэтилена. Одну сторону пленки зафиксировал на стенке ящика, а к другой примотал деревянный брусок. Так крышку будет легче снимать при необходимости.

Для минипарника подойдут и пластмассовые ящики. Александр взял восемь штук и поставил друг на друга. Но перед этим у третьего, пятого и седьмого ящиков отрезал дно. Потом получившуюся башню обтянул стрейч-пленкой и сделал в ней несколько отверстий для вентиляции.

Супруги Александр и Анжелика из Новосибирска тоже соорудили на своем участке самодельный парник, но вместо труб ПВХ использовали старые бруски.

Сначала дачники сколотили грядку-прямоугольный короб, который засыпали землей — это основа теплицы. А потом собрали из брусков каркас и обтянули его полиэтиленом.

«Всю сторону сделали сейчас хотим показать, что в таких теплицах откидных удобно копать», — поведал Александр.

Как сделать теплицу

Дмитрий и Валентина Чумаковы из Санкт-Петербурга соорудили теплицу из остатков пластиковых труб. Каждую из них разрезали на три части, а потом соединили их в определенном порядке тройниками. Так, чтобы получилось две дуги. Осталось вставить их в землю, по заранее подготовленной траншее, и соединить друг с другом длинными трубами. Последний штрих — натянули пленку.

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«Получается, вот тут, сверху, 50 сантиметров, а снизу метр. И эта планка не мешает к подходу грядки. То есть поли там себе, поливай, что хочешь. Сами эти крестовины спаяны намертво, а эти перемычки просто охлаждены», — рассказал Дмитрий Чумаков.

«Можно ставить, переносить», — подметила его супруга Валентина.

«Легко собирается, легко разбирается. Четыре года она у нас стоит — хоть бы что», — поделился дачник.

Получилась удобная, недорогая и надежная теплица, которая сможет облегчить работу любому дачнику.