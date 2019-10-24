Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР

Два отечественных стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в ЮАР 23 октября. В финале перелета их сопровождали местные пилоты на истребителях. Цель визита — повышение боевой выучки летного состава двух стран.

«Это очередной этап подготовки летного состава, очередной этап каких-то дружественных взаимоотношений с теми партнерами, с которыми мы сотрудничаем», — рассказал Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВСК РФ

В рамках соглашения о военном сотрудничестве летчики обменяются опытом. Также будут отработаны вопросы взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские эксперты назвали наиболее опасные российские бомбардировщики.