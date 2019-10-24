  1. Пятый канал
  4. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР

, 4:03 Эфирная новость 24

Во время перелета российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев из России в ЮАР экипажи провели дозаправку в воздухе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Два отечественных стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в ЮАР 23 октября. В финале перелета их сопровождали местные пилоты на истребителях. Цель визита — повышение боевой выучки летного состава двух стран.

«Это очередной этап подготовки летного состава, очередной этап каких-то дружественных взаимоотношений с теми партнерами, с которыми мы сотрудничаем», — рассказал Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВСК РФ

В рамках соглашения о военном сотрудничестве летчики обменяются опытом. Также будут отработаны вопросы взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские эксперты назвали наиболее опасные российские бомбардировщики.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

4:18
Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов
4:03
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 прибыли в ЮАР
3:44
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
3:21
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы
3:02
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
2:42
Ученые нашли изъян в процедуре ЭКО, который может привести к выкидышу

Сейчас читают

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика во время представления
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев