Американские эксперты назвали наиболее опасные российские бомбардировщики

Американское издание The National Interest перечислило российские бомбардировщики, которые, по мнению журналистов, представляют наибольшую опасность для вероятного противника.

Эксперты открыли перечень машиной Ту-95 «Медведь». Разработку модели тяжелого бомбардировщика авиаконструктор Туполев начал в 1950-х годах. Получившийся самолет оказался способен нести 11 тонн полезной нагрузки на расстояние до восьми тысяч километров. Машину оснастили мощнейшим в мире турбовинтовым двигателем КН-12.

Следом эксперты из США называют Ту-22М, отмечая его сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха, хорошую управляемость и значительную бомбовую нагрузку. Самолет оснащен 23-миллиметровой пушкой и ракетами класса «воздух-земля».

К числу наиболее опасных машин отнесли и Ту-160 «Белый лебедь» — самый тяжелый бомбардировщик в мире. Максимальная скорость полета — 2,05 Маха. Способен нести почти 40 тысяч тонн нагрузки, включая ядерные боеголовки.

Наконец, четвертой смертоносной машиной издание назвало бомбардировщик пятого поколения ПАК ДА. Его американские журналисты посчитали самым опасным из всех, при этом модель еще не поступила на вооружение. В отличие от других самолетов из списка он не является модернизацией советских моделей, а представляет принципиально новый летательный аппарат. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения оснащен крылатыми ракетами, противокорабельными ракетами, высокоточными бомбами, оборонительным авиационным вооружением и гиперзвуковым оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что проект советского танка превзошел современные танки НАТО.