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  4. Чем угощали дорогих гостей на саммите «Россия-Африка» в Сочи — видео

Чем угощали дорогих гостей на саммите «Россия-Африка» в Сочи — видео

, 2:17 Эфирная новость 27

Страны континента, которые часто годами разъединяют противоречия, охотно объединяются, когда речь идет о сотрудничестве с Россией.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В Сочи, где были приняты важные решения по Ближнему Востоку, 23 октября стартовал первый в истории саммит «Россия-Африка».

Для понимания важности происходящего — в Африке 54 независимых государства. Из них 43 представлены на саммите первыми лицами, президентами или премьер-министрами.

Москва это ценит: с девятью лидерами африканских стран Владимир Путин провел двусторонние переговоры при невероятно плотном графике, будут еще встречи завтра. А на торжественном приеме, который состоялся этим вечером, уделил внимание каждому гостю.

Российская культура иностранцев не оставила равнодушными. Вечером гостям показали концерт из народных и классических музыкальных номеров.

И угостили так, что африканцы запомнят: салат оливье, пельмени из говядины, лосось, щербет из клюквы и шоколадный торт.

Основной посыл тостов и выступлений — Россия настроена наращивать присутствие в Африке. Как именно, в каких странах и каких сферах, расскажет Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели двустороннюю встречу в рамках саммита «Россия-Африка» в Сочи.

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