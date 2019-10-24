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Почему неочищенные стоки сливают в реку Амур — видео

, 7:17 Эфирная новость 22

Содержимое канализации в ближайшее время доплывет до Комсомольска-на-Амуре.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Жителям Комсомольска-на-Амуре власти настоятельно рекомендуют пить только кипяченую воду и тщательно обрабатывать рыбу, выловленную в Амуре.

Выше по течению, в Хабаровске, водоканал уже пять дней сливает в реку неочищенные стоки, содержимое канализации от соседей со дня на день доплывет до Комсомольска-на-Амуре. Общий объем сбросов превышает миллион кубометров.

В Хабаровске заявили: слив нечистот запланированный. Главной насосной станции краевой столицы необходим капитальный ремонт, поэтому ее остановили.

На сайте предприятия транслируют, как он проходит и отмечают, что действия согласованы с городской комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

У местной природоохранной прокуратуры иное мнение, там считают, что разрешение на остановку станции выдано незаконно и руководству Водоканала придется отвечать за это в суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сомнительное улучшение жилищных условий получили десятки семей Выборга.

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