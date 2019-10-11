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Сомнительное улучшение жилищных условий получили десятки семей Выборга

, 21:02 Эфирная новость 49

Активисты ОНФ выяснили: на строительство дома было потрачено 83 миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сомнительное улучшение жилищных условий получили десятки семей Выборга. Людей переселили в дом, где течет канализация, по стенам — трещины.

Активисты ОНФ выяснили: на строительство дома было потрачено 83 миллиона рублей. Каким образом расходовались эти деньги теперь будут разбираться следователи. Но это в городе не единственный случай.

Потратив такие деньги, чиновники, видимо, так и не добились от подрядчика устранения недоделок и подписали акт приемки помещений. В этом эксперты общероссийского народного фронта усматривают прямое нарушение условий госконтракта. Контролеры из ОНФ проверили в Выборге целый ряд объектов, на которые выделялись бюджетные средства.

Какие еще нарушения нашли активисты расскажет Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Чувашии построили декоративный газопровод. Инсталляция из бесполезных газовых труб экспонируется на стенах домов чувашского поселка больше десятка лет. Для чего было смонтировано оборудование, которое никогда не будет работать?

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