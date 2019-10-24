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  4. Завод по переработке органических отходов в биогаз открыли в Ленобласти

Завод по переработке органических отходов в биогаз открыли в Ленобласти

, 6:37 Эфирная новость 37

Некоторые фермеры-бизнесмены уже закупили оборудование, которое успешно прошло все тесты.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Источник энергии нового типа. В Ленинградской области введен в эксплуатацию новейший биогазовый комплекс, который позволяет получать энергию из отходов и животноводства.

После переработки реакторы получают альтернативный газ, который по своим характеристика схож с природным. Получается практически безотходное производство. Разработка полностью российская. Уже есть бизнесмены-фермеры, которые закупили оборудование, и оно успешно прошло все тесты в реальных условиях.

«Фантастика, потому что на сегодня показатели уже есть, потому что установка уже апробирована. Электричества — 140 киловатт. Появляется лишнее тепло, которое можно дальше использовать», — говорит Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области.

Дополнительную энергию можно не только пустить на нужды своего предприятия, но и продать, а это дополнительный источник дохода. Ну, а кроме того, как говорят фермеры, такой способ добычи газа позволит удержать цены на продукцию — энергия ведь обходится куда дешевле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти открыли автоматизированную подстанцию для «Северного потока-2».

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