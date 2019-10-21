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В Ленобласти открыли автоматизированную подстанцию для «Северного потока-2»

, 10:40 Эфирная новость 27

Специально созданный для будущего газопровода энергоузел был возведен в кратчайшие сроки.

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Фото, видео: Lenobl.ru, 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2 159

Точно в срок. Будущий газопровод «Северный поток-2» на пути к Балтике обеспечен электричеством. В Ленинградской области открыли мощную электроподстанцию.

«Россети» возвели энергоузел меньше, чем за год. Станция полностью автоматизирована, управлять системами можно на расстоянии. Поэтому и стоить электричество для рядовых потребителей будет дешевле.

Кирилл Сергеев о проекте, который может дать еще один толчок в развитии региона.

Любой крупный промышленный проект начинается с электроснабжения. Энергетики всегда обеспечивают опережающее развитие инфраструктуры. Не исключение и «Северный поток-2», для работы объектов которого в Кингисеппском районе Ленинградской области построена новейшая подстанция. Всего готов к ее запуску. Последняя проверка исправности, и вот он — старт:

«Три, два, один, пуск!»

С этого момента комплекс сможет обеспечивать энергией компрессорную станцию «Славянская» — начальную точку «Северного потока-2». Именно оттуда российский газ отправится на экспорт: сначала в Германию, а затем — по всей Европе.

«Это станция на российской территории, которая будет качать газ в Европу по „Nord Stream-2“. Сегодня многие страны ждут начала работы этой станции, но она не смогла бы работать, не будь именно этой подстанции», — заявил на открытии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подстанцию под названием «Куземкино» в компании «Россети» возвели меньше, чем за год. Для этого энергетики протянули полтора километра ЛЭП и форсировано смонтировали оборудование. Общая мощность трансформаторов — 32 мегавольт-ампера. Достаточно, чтобы осветить небольшой город.

Примечательно, что все элементы подстанции произведены в России. Сердца энергоузла — два трансформатора — приехали сюда из Воронежа, а распределительные устройства родом из Великих Лук. При этом все оснащение словно специально разрабатывали с учетом капризной петербургской погоды. Оно способно выдержать и резкие перепады температур, и подтопления.

Для «Россетей» этот проект не просто значимый — инновационный. Станция — одной из первых в стране — сможет работать без человеческого контроля. Сложная система автоматики сама следит за оборудованием и позволяет управлять им на расстоянии. В штатном расписании «Куземкино» — ноль сотрудников.

«В рамках цифровой трансформации обслуживание таких объектов на 30% дешевле, чем традиционных аналогов. Это полностью цифровой объект. И он общается с центром управления на цифровом языке», — рассказывает генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Еще во время проектирования в «Куземкино» заложили и резерв мощности — специально для новых потребителей. Лишние мегаватты планируют распределить между предприятиями и социальными объектами.

«Мы ждем новых потребителей. Если вдруг будет не хватать, то здесь предусмотрено место для смены трансформаторов на более мощные. Даже без строительства новых трансформаторов есть возможность присоединять дополнительных потребителей», — поясняет генеральный директор компании «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Жилые дома, детские сады и больницы под Кингисеппом планируют отстроить в ближайшие несколько лет. А вместе с ними район получит и дополнительные рабочие места — на современном заводе по переработке газа. Для возведения новых городов и поселков в Ленинградскую область направят около триллиона рублей.

Тема:
Северный поток — 2 159
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