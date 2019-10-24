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Российские ученые придумали, как заработать деньги на раздельном сборе мусора

, 8:09 Эфирная новость 32

Идею придумали разработчики, участвовавшие в конкурсе «Цифровой прорыв».

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Фото, видео: Instagram @leadersofdigital, 5-tv.ru

Молодые российские ученые поняли, как можно заработать на мусоре. Точнее — на раздельном его сборе и утилизации.

Авторы проекта предлагают в приложении для смартфона собирать статистику, как сортируется мусор.

Пользователи сканируют штрих-код, затем им присваивается экологический рейтинг и начисляются баллы. Их потом можно будет потратить на товары в магазинах-партнерах.

Это решение предложила команда разработчиков, которая участвовала в конкурсе «Цифровой прорыв» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, завод по переработке органических отходов в биогаз открыли в Ленобласти.

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