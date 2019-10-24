  1. Пятый канал
  4. «Белые лебеди» российских ВКС прилетели в ЮАР

«Белые лебеди» российских ВКС прилетели в ЮАР

, 9:55 Эфирная новость 45

На подлете к авиабазе российские бомбардировщики сопровождали истребители ВВС южно-африканской республики.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 — знаменитые «Белые лебеди», впервые приземлились на территории ЮАР. В небе наши военные летчики провели 13 часов, пересекли моря и океан, совершили ночную дозаправку в воздухе. На подлете к авиабазе российские бомбардировщики сопровождали истребители ВВС южно-африканской республики.

За эффектным появлением «Белых лебедей» наблюдала многочисленная делегация военных и журналистов.

Первым полосы касается бомбардировщик «Василий Решетников». Через считанные минуты садится и «Иван Ярыгин». На рулежке над «Белыми лебедями» проходит тройка истребителей ВВС ЮАР.

Из ЮАР передает Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ночной дозаправки в воздухе, которую выполнили Ту-160 по пути в ЮАР.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

10:48
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Феди Черкасова
10:39
Королевская семья может разорвать отношения с герцогами Сассекскими
10:30
Видео: в Твери спасатели выносят на руках детей из затопленного кипятком дома
10:29
«Мальчики выросли»: Экс-солист «Чай вдвоем» назвал причину распада дуэта
10:15
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
10:06
Клявер рассказал, почему не остался с солисткой группы «Гости из будущего»

Сейчас читают

Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
Филиппов день: что категорически нельзя делать 24 октября
«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев