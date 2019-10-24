«Белые лебеди» российских ВКС прилетели в ЮАР

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 — знаменитые «Белые лебеди», впервые приземлились на территории ЮАР. В небе наши военные летчики провели 13 часов, пересекли моря и океан, совершили ночную дозаправку в воздухе. На подлете к авиабазе российские бомбардировщики сопровождали истребители ВВС южно-африканской республики.

За эффектным появлением «Белых лебедей» наблюдала многочисленная делегация военных и журналистов.

Первым полосы касается бомбардировщик «Василий Решетников». Через считанные минуты садится и «Иван Ярыгин». На рулежке над «Белыми лебедями» проходит тройка истребителей ВВС ЮАР.

Из ЮАР передает Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ночной дозаправки в воздухе, которую выполнили Ту-160 по пути в ЮАР.