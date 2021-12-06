Завотделением терапии московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал, как распознать гипертонический криз. По словам медика, при повышении давления возникают характерные симптомы: может гореть лицо, появиться тяжесть в затылке, головокружение, легкая тошнота, ухудшение восприятия звуков, ощущение раздутости в ушах и оглушения. В таких случаях необходимо измерить давление.

Иногда повышенное давление является нормой. Это зависит от различных типов нагрузки на организм, сказал Стеблецов. Для некоторых давление 130 на 85 катастрофично, а темпераментный человек, склонный к выбросам адреналина, может этого не почувствовать.

Как бы там ни было, если высокое давление не стабилизируется в течение 20-30 минут, это говорит о нарушении механизмов восстановления. Такой недуг чреват развитием атеросклероза. Если не обращать на это внимания, возрастает риск инфаркта и инсульта. О вызове врача стоит задуматься, если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут, особенно после приема лекарств, отметил врач. Когда такое давление держится два-три часа, в организме могут возникнуть серьезные поражения.

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