Сколько надо прошагать, чтобы уйти от сердечно-сосудистых заболеваний

|
Игорь Рязов
1 489

Российские медики убеждены, что без регулярной и продолжительной ходьбы невозможно увеличить свою продолжительность жизни.

Сколько надо прошагать, чтобы уйти от сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Медики решили напомнить россиянам, что важно не просто ходить пешком, а делать не менее десяти тысяч шагов в день. Иначе проблемы с сердечно-сосудистой системой в пожилом возрасте станут неизбежными. Людям преклонного возраста, допустимо двигаться в два раза меньше, но, чтобы продлить жизнь, ходьба необходима.

«Если молодой человек делает меньше десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает. Чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», — приводит ТАСС слова врача-кардиолога, геронтолога, доктор медицинских наук Юрия Кононова.

Тем же, кто передвигается на автомобиле, с возрастом грозят не только избыточный вес, но и преддиабет — нарушение переработки сахара, повышенное артериальное давление и даже ишемическая болезнь сердца.

В свою очередь вице-президент общественной организации «Лига здоровья нации» утверждает, что после трех минут ходьбы пешком у человека снижается кровяное давление. Через пять минут повышается настроение, а десять минут ходьбы улучшают творческое мышление. Через 15 минут у вас снизиться уровень сахара в крови, 30-минутная пешая прогулка помогает снизить вес, а 40 минут движения на свежем воздухе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Десять тысяч шагов — это примерно 90 минут бодрой ходьбы. Они снижают число депрессивных мыслей, пробуждают интерес к жизни и желание творить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие заболевания опытные медики могут диагностировать по походке человека.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Видео посадки «провалившегося» самолета S7 появились в сети: «Страшно и весело»
9:09
Галкин признался в богатом опыте в азартных играх: «Много выиграл, больше проиграл»
8:56
Расследование: миллионы россиян стали жертвами вуайеристов из-за масштабного взлома камер
8:44
Сколько надо прошагать, чтобы уйти от сердечно-сосудистых заболеваний
8:33
Дочь Барановской расплакалась на сцене после проигранного танцевального баттла
8:22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Нелли Кобзон заявила о влюбленности Градского в нее: «Он пел для меня»
Астролог назвал самых глупых мужчин и женщин по знаку зодиака
Как по фамилии узнать происхождение своего рода — советы эксперта
Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа