Сколько надо прошагать, чтобы уйти от сердечно-сосудистых заболеваний

Медики решили напомнить россиянам, что важно не просто ходить пешком, а делать не менее десяти тысяч шагов в день. Иначе проблемы с сердечно-сосудистой системой в пожилом возрасте станут неизбежными. Людям преклонного возраста, допустимо двигаться в два раза меньше, но, чтобы продлить жизнь, ходьба необходима.

«Если молодой человек делает меньше десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает. Чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», — приводит ТАСС слова врача-кардиолога, геронтолога, доктор медицинских наук Юрия Кононова.

Тем же, кто передвигается на автомобиле, с возрастом грозят не только избыточный вес, но и преддиабет — нарушение переработки сахара, повышенное артериальное давление и даже ишемическая болезнь сердца.

В свою очередь вице-президент общественной организации «Лига здоровья нации» утверждает, что после трех минут ходьбы пешком у человека снижается кровяное давление. Через пять минут повышается настроение, а десять минут ходьбы улучшают творческое мышление. Через 15 минут у вас снизиться уровень сахара в крови, 30-минутная пешая прогулка помогает снизить вес, а 40 минут движения на свежем воздухе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Десять тысяч шагов — это примерно 90 минут бодрой ходьбы. Они снижают число депрессивных мыслей, пробуждают интерес к жизни и желание творить.

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