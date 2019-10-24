Пассажиры рейса Санто-Доминго–Майами хором молились во время аварийной посадки

Пассажиры Boeing 737-400 во время рейса из Санто-Доминго (Доминиканская Республика) в Майами начали коллективно молиться и пить виски из горла, написал венесуэльский портал El Pitazo.

Так люди отреагировали на объявление экипажа о неисправности одного из двигателей судна. Инцидент произошел спустя полчаса с момента, как лайнер поднялся в воздух.

Ролик из самолета попал в социальные сети. На нем видно, как пассажиры громко молятся хором. Некоторые в это время от страха заливаются алкоголем. Однако обстановка в салоне позитивная, присутствующие не поддались панике. После молитвы верующие поаплодировали друг другу и приготовились к аварийной посадке.

Лайнер сел в международном аэропорту Лас-Америкас в Санто-Доминго. После пятичасовой задержки запасной Boeing 737-400 благополучно приземлился в Майами с пассажирами на борту.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй за день инцидент с трапом и самолетом произошел в «Шереметьево».