Сын Собчак не захотел рисовать на семейном портрете Богомолова и Нинидзе

Ксения Собчак поделилась в Instagram забавным видео, на котором вместе с двухлетним сыном Платоном позанималась живописью. Вот только на импровизированном семейном портрете некоторым «новым родственникам» места не хватило.

«Маму нарисовали, Платона нарисовали, кого еще хочешь?» — спрашивает телеведущая сына.

Наследник Ксении Собчак радостно заявил, что добавит на картину любимого папу и старших брата с сестрой — 19-летнего Данила и 23-летнюю Полину. Пользователи сети саркастично отметили — дяде Косте и тете Нино места на семейном портрете нет.

Фолловеры имеют в виду новых пассий разведенных родителей Платона. Ксения Собчак в сентябре 2019 года сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Максим Виторган сделал «ответный шаг», закрутив роман с коллегой по цеху — грузинской актрисой Нино Нинидзе.

К слову, многие отмечают, что после развода Собчак и Виторган сохранили ради сына хорошие отношения и оказывают ему полную любовь и заботу, стараясь оградить его от ненужных переживаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведут себя Виторган и Собчак при встрече на светских раутах.