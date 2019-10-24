  1. Пятый канал
  4. Сын Собчак не захотел рисовать на семейном портрете Богомолова и Нинидзе

Сын Собчак не захотел рисовать на семейном портрете Богомолова и Нинидзе

, 12:26 Видео 102

Занятие двухлетнего Платона живописью в сеть опубликовала телеведущая.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак поделилась в Instagram забавным видео, на котором вместе с двухлетним сыном Платоном позанималась живописью. Вот только на импровизированном семейном портрете некоторым «новым родственникам» места не хватило.

«Маму нарисовали, Платона нарисовали, кого еще хочешь?» — спрашивает телеведущая сына.

Наследник Ксении Собчак радостно заявил, что добавит на картину любимого папу и старших брата с сестрой — 19-летнего Данила и 23-летнюю Полину. Пользователи сети саркастично отметили — дяде Косте и тете Нино места на семейном портрете нет.

Фолловеры имеют в виду новых пассий разведенных родителей Платона. Ксения Собчак в сентябре 2019 года сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Максим Виторган сделал «ответный шаг», закрутив роман с коллегой по цеху — грузинской актрисой Нино Нинидзе.

К слову, многие отмечают, что после развода Собчак и Виторган сохранили ради сына хорошие отношения и оказывают ему полную любовь и заботу, стараясь оградить его от ненужных переживаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведут себя Виторган и Собчак при встрече на светских раутах.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

13:42
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
13:30
В Ленобласти энергию получают из отходов животноводства
13:16
ВКонтакте зафиксировала рост аудитории и выручки по итогам III квартала 2019 года
13:08
«Боже, что за?..» Глюкоза ошеломила фанатов «бабушкиным» образом
12:59
Автомобиль в Кемерово на бешеной скорости сбил двух пешеходов на тротуаре
12:50
«Какое счастье на лицах!»: Сергей Лазарев запечатлел момент возвращения к детям

Сейчас читают

Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
Филиппов день: что категорически нельзя делать 24 октября
«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев