Из сердца вон! Как ведут себя Виторган и Собчак при встрече на светских раутах?

На этой неделе пользователи нашли аккаунт с фотографией Максима Виторгана на сайте знакомств. Неужели актер окончательно вычеркнул Ксению Собчак из своего сердца и ищет новую возлюбленную в интернете? Как Максим и Ксения ведут себя, когда появляются на одних и тех же мероприятиях? Уникальные кадры в репортаже программы Пятого канала «Светская хроника».

Фотография 47-летнего Максима Виторгана появилась на сайте знакомств. Об этом актер сообщил на своей странице в соцсети. Можно подумать, что Виторган решил приукрасить действительность: возраст мужчины на фото в профиле на шесть лет меньше. Но, по признанию Максима, он к этой анкете не имеет никакого отношения:

«Я не знаю, это кто-то мне прислал просто. Смешно. кто-то в Канаде представляется Робом с моей фотографией. Это забавно».

По словам Виторгана, он даже не представляет, как можно найти любовь с помощью сайта. Всего четыре месяца назад он официально развелся с Ксенией Собчак, а на этой неделе уже вышел в свет с новой избранницей. Поначалу пара старалась избегать внимания прессы.

Девушка Виторгана, актриса Нино Нинидзе, младше его на девятнадцать лет. Артистка в этом году развелась с режиссером Кириллом Плетневым. У нее есть сын, который старше Платона всего на год.

Поклонники предположили, что роман Максима и Нино начался еще летом. Но их официальный выход в свет состоялся только сейчас. Пара старалась не расставаться ни на минуту.

«Я получаю сообщение, стираю его и запоминаю всю информацию?» — говорит Виторган.

На вопрос «Зачем?» отвечает со смехом уже Нинидзе:

«Да, есть!»

Первый совместный выход — и сразу встреча с бывшей Виторгана. Ксения Собчак тоже пришла на премьеру. И, конечно, не одна, а вместе со своим новоиспеченным супругом. Пары старались не пересекаться. Константину Богомолову делить с Максимом Виторганам больше нечего. Но режиссер, наверняка, помнит их зимнюю встречу, когда получил от актера по лицу.

Собчак с Богомоловым этим вечером за руки не держались. Ксения была больше сосредоточена на общении со своими знакомыми. И даже, когда Константин начал раздеваться рядом с ней, телеведущая не обратила внимания на супруга.

Обручальные кольца у обоих все еще на месте. Однако, если еще в сентябре Собчак откровенно делилась подробностями их торжества, то теперь телеведущая предпочитает не рассказывать о семейных отношениях.

«Друзья, я не отвечаю на личные вопросы», — отбивается от журналистов Собчак.

Изменилась ли жизнь Собчак после замужества, остается догадываться лишь по ее аккаунту. На вопрос представителей масс-медиа о том, сама ли она готовит на завтрак гречку с котлетами, фото которых выкладывает в Instagram, Ксения отвечает:

«Почему ж сама. Сама съела. Мне есть кому готовить!»

Возможно, Ксению по утрам кормит любимый мужчина? Ответ Собчак оказался совсем не романтичным:

«У меня есть домохозяйка, которая обо мне заботится».

После просмотра фильма Богомолов и Собчак уходили раздельно. Константин разговаривал с кем-то по телефону, а Ксения спешно со всеми фотографировалась. Виторган и Нинидзе покинули театр вместе. На выходе бывшие супруги Максим и Ксения также постарались избежать встречи.

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