«Тяжелый, но крутой опыт»: как снимался фильм «Текст»

В преддверие премьеры фильма «Текст» команда его создателей рассказала о процессе съемок, воплощенных и нереализованных замыслах, передает RT.

Фильм Клима Шипенко выходит на экраны в 24 октября. Главный герой картины - 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров), семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. На свободе он расправляется с человеком, который отправил его за решетку — сотрудником полиции Петром Хазиным (Иван Янковский). Устранив обидчика, молодой человек забирает его смартфон вместе с оставшимися на нем видеозаписями и сообщениями. Постепенно Илья вживается в роль Хазина и влюбляется в его девушку Нину (Кристина Асмус).

Экранизацию романа создателя книжной серии «Вселенная Метро 2033» Дмитрия Глуховского снимали преимущественно в Москве и Дзержинском. По словам Александра Петрова, решение работать в реальных локациях привнесло в ленту «живую материю».

Съемочная группа вместе с актерами перемещалась по улицам городов, в том числе в общественном транспорте, не прерывая съемок. Артисты назвали этот процесс квестом под названием «Как снять «Текст»». Исполнитель главной роли сравнил каждый съемочный день с катанием на американских горках.

«Все снималось с реальными людьми. Никаких перекрытий в метро или на улицах Москвы. Это тяжелый, но крутой опыт», - сказал Петров.

Сложности процессу добавили и откровенные сцены. Эротический эпизод стал первым в актерской карьере Кристины Асмус. Как признались создатели картины, некоторые эпизоды получись столь интимными, что не попали в прокатную версию. Лента в полном виде появится лишь в интернете.

Сцену хоум-видео с участием Асмус и Янковского, как и многие другие в фильме, сняли одним дублем. При этом актеры на площадке часто импровизировали. К примеру, Петрову запомнился момент, когда его герой сбрасывает тело мертвого полицейского в люк. Сцена далась нелегко, поскольку вжившийся в роль трупа Иван Янковский напрягал ноги, чтобы они казались окоченелыми. Но получившийся результат впечатлил актеров.

Отдельные сложности возникли у Кристины Асмус, которой пришлось одновременно играть двух Нин из «Текста» - в кино, и в театре, где ставилась пьеса по тому же роману - разные постановки, партнеры, виденье героинь и даже зачастую разные тексты для роли. В итоге актриса приняла решение отказаться от участия в спектакле. По ее словам, «Текст» для нее сложился на съемочной площадке. Киноперсонаж Нины ей оказался ближе, как и киновоплощения мужских героев.

К слову, исполнители главных ролей могли поменяться местами еще до начала съемок. В начале работы над картиной Глуховский, выступивший сценаристом, видел Александра Петрова в роли Петра Хазина, а Ивана Янковского — в роли Ильи Горюнова. По мнению автора, Петров привнес в образ ранимого и субтильного Ильи грубоватого реализма. Янковский же, напротив, смягчил образ идейного негодяя, полностью уверенного в своей безнаказанности Хазина. И все же писатель остался доволен тем, как все получилось в итоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Петров рассказал о сцене рукоблудства в фильме «Текст».