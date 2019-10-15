Кристина Асмус поделилась подробностями первой в жизни постельной сцены

Актриса Кристина Асмус известна российскому зрителю по роли правильной девочки Вари Черноус в телесериале «Интерны». Для нового полнометражного фильма Клима Шипенко «Текст» ей пришлось сменить амплуа и согласиться на интимные сцены, рассказывает сайт Teleprogramma.pro.

В картине Асмус играет Нину — девушку полицейского Петра Хазина (Иван Янковский). Ее бойфренд посадил за решетку по ложному обвинению молодого человека по имени Илья Горюнов (Александр Петров). Выйдя на свободу, парень убил обидчика и забрал его смартфон с видеозаписями подробностей личной жизни.

Как оказалось, полицейский снимал на камеру многое, включая секс с любимой. Эта постельная сцена стала первой в карьере актрисы.

«До этого у меня такого не было. Мы ее сняли в один дубль. И получилось то, что мы все увидели», — сказала Асмус на встрече с журналистами, приуроченной к скорой премьере 24 октября.

По ее словам, интимный эпизод — не единственное, что она впервые попробовала как актриса для фильма «Текст». К примеру, до съемок в картине Кристина прежде не снималась на мобильный телефон. Однако скованности от камеры и съемочной группы во время откровенных моментов у нее не возникло.

Кристина Асмус не единственная, кому пришлось сниматься в интимных сценах для съемок ленты «Текст». Более неловкий момент пережил исполнитель главной роли Александр Петров. Актер рассказал, как рукоблудил во время создания одного из эпизодов фильма.