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  4. В Чехии вновь осквернен памятник советским воинам

В Чехии вновь осквернен памятник советским воинам

, 21:25 Эфирная новость 6

Вместе с Чехословацким корпусом советские солдаты освобождали город от фашистов.

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Фото, видео: Facebook @Посольство России в Чехии, 5-tv.ru

В Чехии вновь осквернили памятник советским войнам. На этот раз вандалы облили краской и оставили оскорбительные надписи на монументе в городе Острава.

Под ним покоятся останки почти пятисот красноармейцев. Вместе с Чехословацким корпусом они освобождали город от фашистов. Инцидент резко осудили в нашем посольстве.

Мэр Остравы пообещал найти вандалов, а коммунальщиков призывал как можно быстрее привести памятник в порядок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий.

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