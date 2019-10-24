В Чехии вновь осквернен памятник советским воинам

В Чехии вновь осквернили памятник советским войнам. На этот раз вандалы облили краской и оставили оскорбительные надписи на монументе в городе Острава.

Под ним покоятся останки почти пятисот красноармейцев. Вместе с Чехословацким корпусом они освобождали город от фашистов. Инцидент резко осудили в нашем посольстве.

Мэр Остравы пообещал найти вандалов, а коммунальщиков призывал как можно быстрее привести памятник в порядок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий.