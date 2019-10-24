«Это нужно публике»: Конор Макгрегор о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал предстоящую схватку российских спортсменов Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.
На вопрос журналиста МИЦ «Известия» ирландец ответил, что подобные поединки, когда встречаются представители абсолютно разных силовых видов спорта — это именно то, что хочет видеть зритель.
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Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым запланирован на 29 ноября и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве по правилам бокса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Емельяненко пообещал дать Кокляеву шанс.