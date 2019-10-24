«Это нужно публике»: Конор Макгрегор о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал предстоящую схватку российских спортсменов Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

На вопрос журналиста МИЦ «Известия» ирландец ответил, что подобные поединки, когда встречаются представители абсолютно разных силовых видов спорта — это именно то, что хочет видеть зритель.

« Кто второй парень? Тягает тяжести? О, отлично, супер. Это то, что люди хотят видеть. Парень взял на себя риск. Это именно то, что нужно публике. Это ключ к успеху. Слушайте, это интересно, я посмотрю, спасибо, что сказали! » — сказал Конор Макгрегор.

Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым запланирован на 29 ноября и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве по правилам бокса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Емельяненко пообещал дать Кокляеву шанс.