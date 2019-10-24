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  4. «Это нужно публике»: Конор Макгрегор о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева

«Это нужно публике»: Конор Макгрегор о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева

, 15:13 Видео 11

Поединок между российским бойцом смешанного стиля и тяжеловесом пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 29 ноября.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал предстоящую схватку российских спортсменов Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

На вопрос журналиста МИЦ «Известия» ирландец ответил, что подобные поединки, когда встречаются представители абсолютно разных силовых видов спорта — это именно то, что хочет видеть зритель.

«Кто второй парень? Тягает тяжести? О, отлично, супер. Это то, что люди хотят видеть. Парень взял на себя риск. Это именно то, что нужно публике. Это ключ к успеху. Слушайте, это интересно, я посмотрю, спасибо, что сказали!» — сказал Конор Макгрегор.

Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым запланирован на 29 ноября и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве по правилам бокса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Емельяненко пообещал дать Кокляеву шанс.

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