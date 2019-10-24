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  4. «Если я бью, то это все…»: Емельяненко пообещал дать Кокляеву шанс

«Если я бью, то это все…»: Емельяненко пообещал дать Кокляеву шанс

, 14:16 Видео 43

Один из самых ожидаемых поединков на ринге состоится 29 ноября 2019 года.

Фото, видео: ТАСС / Александр Погожев

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, как, по его мнению, пройдет предстоящий бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Один из самых ожидаемых среди российских зрителей поединков состоится 29 ноября 2019 года.

«Я не буду его жалеть. Он бить не может. Ну, какой шанс? Подошел, ударил по груше, вау, сильный! Ну, давайте я ударю — она вообще отлетит. Если я начинаю бить, то я буду бить до тех пор, пока соперники мои не упадут. Я не бью так, чтобы ударить и убежать. Если я бью, то это все…», — угрожающе заявил боец.

По словам Александра Емельяненко, в начале боя он даст Михаилу Кокляеву шанс проявить себя на ринге.

«Я выйду на ринг и предоставлю ему право действовать. Нужно предоставить Михаилу время, чтобы он показал, что он может», — сказал спортсмен.

Однако если тяжелоатлет нарочно попытается сохранить силы для более поздних раундов, не выкладываясь на полную в начале, боец смешанных единоборств пообещал «взвинтить темп, раскрыть его на удары-промахи и как-нибудь расшевелить».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кокляев пообещал бить Александра Емельяненко не так жестоко.

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