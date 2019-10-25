В Испании перезахоронили диктатора Франко. Зачем?

В Испании тело генерала Франциско Франко перезахоронили на городском кладбище Мадрида, после эксгумации из Мавзолея в Долине павших. Процедура продолжалась почти весь день. Маршрут траурного кортежа замкнул виток спирали испанской истории длиной в 44 года.

Франко похоронили на кладбище Мингоруббио, район Эль Пардо. Рядом с могилой жены. Неподалеку — загородная резиденция, где генерал фактически жил в последние годы своего правления, оттуда его и увозили хоронить в 1975 году. Тогда прощание было неимоверно пышным, отпевали в центральном соборе Мадрида. Оттуда на артиллерийском лафете, с эскортом кавалькада доставила гроб в Долину Павших, мемориал, построенный при жизни Франко.

Кстати, была идея перезахоронить диктатора в Соборе, рядом с могилой дочери, но испугались, что там, в сердце Мадрида, мемориал станет местом паломничества правых и националистов. Премьер-министр Санчес, убежденный социалист, выбрал левый поворот. У него через две недели выборы, и дать слабину на фоне протестов в Каталонии, значит, проиграть по всем фронтам.

Педро Санчес, президент Испании: «Сегодня Испания примирилась с самой собой. Это решение положило конец моральному противостоянию, дало импульс примирению, которое может существовать лишь в условиях свободы и демократии. Когда мемориал в Долине Павших вновь откроет двери, его значение будет четко определенным — он будет напоминать о боли, которая не должна повториться никогда».

Утром, еще затемно, у Долины Павших выстроились полицейские — перекрыли все подходы к мемориалу. А посещать его запретили заранее — неделю назад. Церемония при этом была самая скромная. За эксгумацией Франко наблюдали несколько представителей правительства, судмедэксперт и ближайшие родственники. В их присутствии специалисты подняли плиту весом в полторы тонны и извлекли гроб с телом генерала.

На новое место погребения его отправили на вертолете. Несмотря на запреты властей, и у мемориала, и у кладбища собрались десятки крайне правых активистов, которые выкрикивали лозунги Испанской фаланги — правящей партии режима Франко. Все они, пусть и запоздало, выступали против того, чтобы тревожили останки генерала.

Мари Кармен, активистка: «Никогда не думала, что мы дойдем до таких крайностей. Это все чистая политика. Но хоть историю Испании они должны уважать? Человек умер 45 лет назад. Перезахоранивать его — просто бред».

Нарушить запреты властей решил и старший внук генерала. Он пытался пронести на кладбище флаг франкистской Испании, спрятанный в чемодане. Пришлось представителям нынешнего правительства деликатно сделать родственнику замечание. Скандал замяли.

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