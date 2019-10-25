«Русская Кардашьян» загнала в тупик поклонников двумя жаркими фото

Живущая в США российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко, прозванная в интернете «Русской Кардашьян» за свои пышные формы, поставила поклонников в тупик, попросив их выбрать, на котором из двух жарких снимков она выглядит лучше.

На фото, которые девушка выложила в Instagram, она сидит на каменном парапете в крошечном черном мини-бикини. Фанаты оказались не в состоянии сделать выбор и на разных языках мира пишут в комментариях, что красавица потрясающе смотрится на всех фотографиях.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Оба, ты очень красивая Анастасия!»

«Великолепны оба!»

«Детка, нет выбора, когда дело доходит до твоей красоты!»

«Выглядишь так жарко!»

«Богиня!»

«Фантастическая красивая женщина!» — восхищаются подписчики.

Ранее Анастасия Квитко опубликовала завораживающее видео своей прогулки по пляжу в розовом купальнике.