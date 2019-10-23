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  4. Видео: «Русская Кардашьян» выложила завораживающий ролик в розовом купальнике

Видео: «Русская Кардашьян» выложила завораживающий ролик в розовом купальнике

, 7:43 Видео 1 123

После притягательной прогулки по песку на Анастасию Квитко посыпались признания в любви на всех языках.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко в очередной заставила мужскую половину своей десятимиллионной аудитории в Instagram сглотнуть слюну. Девушка с большими «достоинствами» во всех «стратегически важных» местах прогулялась по заграничному пляжу в розовом купальнике.

Чтобы подписчики как следует рассмотрели прелести «русской Кардашьян» со всех сторон, видео с ее участием сделано с эффектом слоу-мо. Инстаблогер в замедленной съемке ступает по песку, сверкая на солнце притягательными ягодицами. Ее волосы эротично развиваются на ветру. А пышный бюст периодически снимается крупным планом, так что не помещается в кадр.

Видео с прогулки Квитко за восемь часов собрало 218 тысяч просмотров по всей планете. Комментарии под ним оставили на десятках языках.

«Прекрасная!»

«Какая восхитительная! Так сильно тебя люблю!»

«Чудесная милашка!»

«Горячая девушка!» — написали поклонники, на испанском, португальском, английском и русском.

Ранее 5-tv.ru писал, что пышногрудая «русская Кардашьян» намекнула поклонникам на скорое преображение.

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