Сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке за ними

Сотрудники Google обвинили руководство корпорации в слежке! По их словам, администрация установила на все офисные компьютеры приложение, которое в автоматическом режиме мониторит записи в рабочем календаре. Например встречи, куда приглашены больше ста человек.

Работники IT-гиганта уверены: таким образом начальство пытается заранее пресечь деятельность профсоюза. Менеджеры компании все обвинения в корпоративном шпионаже отрицают, якобы информация с компьютеров никуда не передается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google представил новую модель смартфона Pixel 4.