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Сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке за ними

, 9:10 Эфирная новость 13

IT-специалисты уверены: боссы транснационального гиганта пытаются противостоять действиям профсоюза.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Svancara Petr, 5-tv.ru

Сотрудники Google обвинили руководство корпорации в слежке! По их словам, администрация установила на все офисные компьютеры приложение, которое в автоматическом режиме мониторит записи в рабочем календаре. Например встречи, куда приглашены больше ста человек.

Работники IT-гиганта уверены: таким образом начальство пытается заранее пресечь деятельность профсоюза. Менеджеры компании все обвинения в корпоративном шпионаже отрицают, якобы информация с компьютеров никуда не передается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google представил новую модель смартфона Pixel 4.

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