Google представил новую модель смартфона Pixel 4

Американская корпорация Google провела презентацию очередной модели своего мобильного устройства Pixel 4. Стоимость нового смартфона начинается примерно от 50 тысяч рублей ($ 799). Старт продаж в Америке состоится 24 октября.
It’s finally here. #pixel4 — a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj— Made by Google (@madebygoogle) 15 октября 2019 г.
Улучшенный Pixel 4 обладает камерой, позволяющей осуществлять качественную фото и видео съемку, находясь в полной темноте. Еще одним неоспоримым достоинством смартфона является радар, благодаря которому пользователь может осуществлять управление приложениями с помощью жестов. Google оснастил мобильное устройство технологией распознавания лиц, однако отказался от сканера отпечатков пальцев владельца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов.