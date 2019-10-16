Google представил новую модель смартфона Pixel 4

Американская корпорация Google провела презентацию очередной модели своего мобильного устройства Pixel 4. Стоимость нового смартфона начинается примерно от 50 тысяч рублей ($ 799). Старт продаж в Америке состоится 24 октября.

«Самый полезный смартфон. Доступен в цветах «Just Black», «Clearly White» и ограниченным тиражом в «Oh So Orange“», — написали представители компании в Twitter.

Улучшенный Pixel 4 обладает камерой, позволяющей осуществлять качественную фото и видео съемку, находясь в полной темноте. Еще одним неоспоримым достоинством смартфона является радар, благодаря которому пользователь может осуществлять управление приложениями с помощью жестов. Google оснастил мобильное устройство технологией распознавания лиц, однако отказался от сканера отпечатков пальцев владельца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов.