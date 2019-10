Google представил новую модель смартфона Pixel 4

Американская корпорация Google провела презентацию очередной модели своего мобильного устройства Pixel 4. Стоимость нового смартфона начинается примерно от 50 тысяч рублей ($ 799). Старт продаж в Америке состоится 24 октября.

«Самый полезный смартфон. Доступен в цветах «Just Black», «Clearly White» и ограниченным тиражом в «Oh So Orange“», — написали представители компании в Twitter.

It’s finally here. #pixel4 — a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj