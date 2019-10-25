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Британка очнулась от пьяного обморока посреди изнасилования

, 7:37 58

В деталях бурной ночи сейчас разбирается суд британского города Дерби.

Фото: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD

Суд британского города Дерби разбирается в деталях бурной ночи апреля прошлого года, в результате которой молодой мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании.

По сообщению The Daily Mirror, 26-летняя британка утверждает, что после вечеринки, которая началась в баре, продолжилась в клубе и завершилась дома у одного из друзей, она отключилась на диване. А когда очнулась, с нее уже стянул одежду и насиловал один из приятелей.

«Что, черт возьми, ты делаешь?» — закричала девушка и в чем была побежала по лестнице к подруге, которая спала в комнате с другим мужчиной.

Друзья потерпевшей вызвали полицию. Тем временем подозреваемый попытался скрыться через забор, но его поймали. На суде он утверждает, что никакого изнасилования не было и все происходило по обоюдному согласию. Процесс еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двух ранее судимых мужчин обвиняют в изнасиловании школьниц. Девочек жители Ростовской области заманили в гости «на чай с блинами».

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