Как церковная проповедница стала порнозвездой

Американская порноактриса Эдди Эндрюс призналась, что прежде была церковной проповедницей. Как рассказала 30-летняя звезда фильмов для взрослых в интервью New York Post, она выросла в маленьком городке на западном побережье США, в религиозной семье и была примерным членом христианской церкви мормонов.

До 26 лет у Эдди лишь однажды был секс, а потом, как требуют обычаи религиозной организации, которую она выбрала сама, девушка следовала закону целомудрия. Она даже не смогла быть подружкой невесты на свадьбе брата, поскольку ей пришлось бы надеть слишком нескромное по меркам ее церкви платье. Это стало последней каплей в чаше терпения религиозной миссионерки, которая к тому времени уже начала скучать по своим прежним увлечениям пению, танцам и актерскому мастерству.

Эдди перестала посещать церковь, а через несколько месяцев отправилась в Калифорнию, чтобы стать актрисой. Однако, несмотря на степень бакалавра Университета имени Бригама Янга, смогла устроиться на работу только официанткой. Девушка попытала счастья на поприще экзотической танцовщицы и обратила на себя внимание агентов. Меньше чем за год начинающая порноактриса стала звездой. И, что удивительно, ее религиозная семья, не только не осудила ее, но и поддержала.

«Я точно не буду никогда смотреть порно, но ты кажешься счастливее, чем когда-либо раньше, поэтому я поддерживаю твое решение», — сказал Эдди Эндрюс родной брат.

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