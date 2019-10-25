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  4. Более 100 тысяч рублей перечислили россияне «разорившим» ученых степным орлам

Более 100 тысяч рублей перечислили россияне «разорившим» ученых степным орлам

, 12:42 Эфирная новость 82

Оказавшиеся в Казахстане вне зоны действия пернатые с GPS-датчиками в итоге начали отправлять свои координаты в SMS по очень дорогому тарифу, когда оказали в Иране.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Arco Images / Braun, Carsten, 5-tv.ru

Зимовка степных орлов в теплых краях обошлась российским ученым в четверть миллиона рублей.

Пернатые, за миграцией которых следили по GPS-датчикам, сначала были в Казахстане, но оказались вне зоны действия сети. Данные пришли только когда орлы перелетели в Иран. Но цена СМС увеличилась в несколько раз — одно сообщение стоит 49 рублей, а их пришли сотни.

Ученые оказались в затруднительной ситуации и объявили добровольный сбор средств. И россияне откликнулись, уже перечислили больше ста тысяч рублей.

Ранее  5-tv.ru рассказывал подробно о причинах произошедшего.

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