Более 100 тысяч рублей перечислили россияне «разорившим» ученых степным орлам

Зимовка степных орлов в теплых краях обошлась российским ученым в четверть миллиона рублей.

Пернатые, за миграцией которых следили по GPS-датчикам, сначала были в Казахстане, но оказались вне зоны действия сети. Данные пришли только когда орлы перелетели в Иран. Но цена СМС увеличилась в несколько раз — одно сообщение стоит 49 рублей, а их пришли сотни.

Ученые оказались в затруднительной ситуации и объявили добровольный сбор средств. И россияне откликнулись, уже перечислили больше ста тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробно о причинах произошедшего.