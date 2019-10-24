«Закинь орлу на мобилку!»: Степные орлы улетели за границу и «разорили» российских ученых

Степные орлы едва не разорили российских орнитологов. Причиной стали дорогостоящие SMS-сообщения, которые птицы присылали исследователям из-за границы.

Все дело в том, что российские ученые для наблюдения за степными орлами устанавливают на них специальные датчики, которые, используя систему глобального позиционирования – GPS, определяют координаты птиц в определенный промежуток времени. Всего в сутки делается двенадцать замеров в дневное время, поскольку ночью орлы отдыхают и не передвигаются. Данные архивируются и затем посредством SMS-сообщений четыре раза в сутки отправляются в штаб исследователей.

Но в этом году что-то пошло не так. Орлы улетели в теплые края, побывав в Таджикистане, Афганистане и даже в Иране. Но все же большую часть лета провели на территории соседнего Казахстана, хотя и в Россию наведывались.

«Мы рассчитывали, что пусть проведут какое-то время вне зоны действия сети. Это нормально. Мы ждали, что орлы, когда пойдут на миграцию, им придется через весь Казахстан пролететь и они где-нибудь найдут вышку сотовой связи и отправят нам SMS по гуманным, недорогим казахстанским тарифам», — объясняет орнитолог Елена Шнайдер.

Ученые рассчитывали, что, находясь на территории соседней республики, орлы будут пролетать мимо вышек сотовой связи и присылать SMS-ки по недорогим казахстанским тарифам. Но не тут-то было. Свободолюбивые птицы умудрились за все лето не попасть в радиус действия ни одной вышки сотовой связи казахстанских опереторов.

Накопленная за лето информация стала поступать орнитологам в огромных количествах только тогда, когда птицы долетели до густонаселенного и, соответственно, утыканного вышками сотовой связи Ирана.

В итоге, средства заложенные в бюджет исследователей на сотовую связь для орлов, закончились очень быстро. Вместо 12 месяцев, отправляющие SMS-ки птицы, освоили его за 9,5.

Орнитологам ничего не оставалось, как объявить акцию по сбору средств «Закинь орлу на мобилку!». Теперь любой желающий может отправить деньги, которые будут распределены между всеми орлами. Взамен все желающие, как и ученые, смогут отслеживать перемещения птиц.