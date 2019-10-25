В Киеве заявили о неизбежности транзита российского газа через Украину

России придется перекачивать газ через газотранспортную систему (ГТС) Украины, уверен зампредседателя Национального банка Незалежной Дмитрий Сологуб, передает «Сегодня.ua».

Чиновник заявил, что при составлении «прогноза» помимо контрактов «Газрома» Киев учел объем газа в хранилищах страны и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход украинской территории.

Исходя из этих факторов, по словам Сологуба, якобы для выполнения своих обязательств российской госкорпорации в 2020 году предстоит прокачать через Украину минимум 50 миллиардов кубометров «синего топлива».

При этом замглавы НБ допустил возможность временного прекращения транзита российского газа. В «Нафтогазе» Украины и «Укртрансгазе» к этому активно готовятся, сообщил он.

22 октября Россия, Украина и Евросоюз провели очередной этап техконсультаций на тему транзита газа после 2019 года. Следующие переговоры намечены на 28 октября.

Однако, как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, подпортить расчеты Украины на «неизбежность» прокачки газа с Россией может Дания и Сербия.

«Все расчеты Киева упираются в то, что не готова перемычка газопровода „Сербия-Болгария“, которая продолжит „Турецкий поток“ в Европе — это строительство сейчас ведется очень активно. Страны-участницы допускали, что значительная часть может быть завершена уже к Новому году. Дания также никуда не денется и даст разрешение на достройку „Северного потока-2“, так что в 2020-м газ пойдет и по нему», — цитирует эксперта «Экономика сегодня».

На основании этого эксперт полагает, что такие заявления Киева могут оказаться «слишком оптимистичными», так как Россия все же не нужнается в настоящее время в Украине как в стране-транзитере в 2020 году. В теории Россия с начала будущего года может обойтись без транзита через соседа, так как для этого «Газпром» закачал большое количество газа в европейские подземные хранилища, а также подготавливает поставки сжиженного природного газа (СПГ) морем. Именно поэтому плавучая регазификационная установка России «Маршал Василевский» перемещена из Петербурга в Нидерланды.

Ранее 5-tv.ru писал, что вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году.