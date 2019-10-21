Вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году. Болгария приступила к строительству своего участка. Об этом сообщил Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Болгарии. Она с первым за последние восемь лет визитом в Москве.

«Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока. Соответствующая церемония состоялась буквально сегодня», — заявил на встрече Лавров.

«Этот визит очень важен для наших двусторонних отношений. В этом году мы отмечаем 140 лет установления дипломатических связей. Россия — один из важных торговых партнеров Болгарии. И у нас большой потенциал», — подчеркнула со своей стороны вице-премьер, министр иностранных дел Республики Болгарии, Екатерина Захариева.

Кроме того, Болгария собирается возобновить строительство атомной электростанции в Белене. Сейчас выбирают стратегического инвестора. Госкорпорация «Росатом», которая занималась изготовлением реактора, принимает активное участие в проекте.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, будущий газопровод «Северный поток-2» на пути к Балтике обеспечен электричеством. В Ленинградской области открыли мощную электроподстанцию.