Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете

Шоумен Максим Галкин порадовал фанатов в Instagram забавным видео из жизни своих шестилетних детей Лизы и Гарри. В ролике ребята предстали в миниатюрной розовой карете с мотором, подаренной некогда Филиппом Киркоровым. Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам.

«Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.

Конечно же, девочка имела в виду папу – других людей с камерами во дворе не наблюдалось.

«А-а-а, папарация!» - закричал сидевший за рулем Гарри, заметив, что съемка продолжается.

И вновь самодвижущаяся карета умчала вперед. Каламбур мальчика подписчики не раз процитировали в комментариях под видео.

Затем глава семейства показал «спортивные будни» отпрысков. Висящая на шведской стенке Лиза при этом тоже отличилась очередным перлом.

«Жизнь у меня неплохая», - как бы между делом сказала Галкина. Поспорить с таким утверждением никто из поклонников не рискнул.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина вызвала шквал умиления поклонников.