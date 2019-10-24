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«Зажигалочка»: Лиза Галкина трогательно смотрит выступление своего отца

, 21:14 Видео 108

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызвала шквал умиления среди подписчиков ее фанатской страницы в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Подписчики фанатской страницы дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы испытали шквал умиления от опубликованного нового видео. На кадрах ролика девочка в нарядном платьице трогательно наблюдает за выступлением своего отца и непосредственно пританцовывает под музыку, поводя ручками в такт мелодии.

«Желаю всем хорошего настроения», — говорится в посте.

Пользователи отметили, что Лиза Галкина удивительная и необыкновенная девочка, которая, скорее всего, «ошиблась» планетой. По мнению юзеров, ребенок обладает главными качествами — открытостью и умением любить.

«Зажигалочка».

«Лиза удивительная и необыкновенная девочка, мне иногда кажется, что она планетой ошиблась!»

«Девочка с талантом в маму и папу!»

«Какая прелесть, умница, необыкновенно чувствует музыку!» — отмечают подписчики Лизы Галкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина умилила подписчиков домашним показом мод.

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