«Зажигалочка»: Лиза Галкина трогательно смотрит выступление своего отца

Подписчики фанатской страницы дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы испытали шквал умиления от опубликованного нового видео. На кадрах ролика девочка в нарядном платьице трогательно наблюдает за выступлением своего отца и непосредственно пританцовывает под музыку, поводя ручками в такт мелодии.
«Желаю всем хорошего настроения», — говорится в посте.
Пользователи отметили, что Лиза Галкина удивительная и необыкновенная девочка, которая, скорее всего, «ошиблась» планетой. По мнению юзеров, ребенок обладает главными качествами — открытостью и умением любить.
«Зажигалочка».
«Лиза удивительная и необыкновенная девочка, мне иногда кажется, что она планетой ошиблась!»
«Девочка с талантом в маму и папу!»
«Какая прелесть, умница, необыкновенно чувствует музыку!» — отмечают подписчики Лизы Галкиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина умилила подписчиков домашним показом мод.