«А говорил романтик»: Ольга Бузова застукала Романа Гриценко за просмотром порно

Ольга Бузова застукала Романа Гриценко за интересом к порно. 33-летняя артистка обнаружила в смартфоне давнего поклонника десяток поисковых запросов на видео для взрослых, сообщает Starhit.

В рамках нового выпуска телешоу Ольга Бузова устроит внезапную проверку гаджетов участников. Что же касается Романа Гриценко, то выяснилось, что молодой человек предпочитает экзотику при просмотре недетского контента. Среди его предпочтений ролики с участием татуированных и темнокожих персонажей.

«Вопиющий» факт неприятно огорошил Бузову, так как она была уверена, что Роман Гриценко является романтиком. Парень попытался оправдаться тем, что сейчас одинок и поэтому ничего особенного в просмотре порнороликов для себя не видит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой.