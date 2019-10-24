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  4. Ольга Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой

Ольга Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой

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Поп-звезда приобрела недвижимость площадью 220 квадратных метров в столице.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 650

Поп-дива 33-летняя Ольга Бузова рассказала о недавнем крупном приобретении — квартире в столице. Апартаменты певицы оценивают в 120 миллионов рублей. Однако элитное жилье исполнительница предпочитает называть совсем просто — каморочка.

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно», — с радостью поведала знаменитость, пишет сайт Тeleprogramma.pro.

По словам Ольги Бузовой, с покупкой жилья в ее жизни начался новый этап. Звезда предвкушает, как сделает свежий ремонт и уютно обустроит каморочку. Певица признается — ей придется нанимать различных экспертов, ведь в вопросах дизайна интерьеров и строительных работ она совсем не разбирается.

Элитная квартира Ольги Бузовой расположена на Мосфильмовской улице. Как сообщает КР.RU там проживают композитор Александр Градский и телеведущая Ксения Бородина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшие участницы «Дома-2» активно скупают жилье в Москве. Вслед за Ольгой Бузовой жилплощадью в российской столице обзавелась Лена Хромина.

Тема:
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