Ольга Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой

Поп-дива 33-летняя Ольга Бузова рассказала о недавнем крупном приобретении — квартире в столице. Апартаменты певицы оценивают в 120 миллионов рублей. Однако элитное жилье исполнительница предпочитает называть совсем просто — каморочка.

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно », — с радостью поведала знаменитость, пишет сайт Тeleprogramma.pro.

По словам Ольги Бузовой, с покупкой жилья в ее жизни начался новый этап. Звезда предвкушает, как сделает свежий ремонт и уютно обустроит каморочку. Певица признается — ей придется нанимать различных экспертов, ведь в вопросах дизайна интерьеров и строительных работ она совсем не разбирается.

Элитная квартира Ольги Бузовой расположена на Мосфильмовской улице. Как сообщает КР.RU там проживают композитор Александр Градский и телеведущая Ксения Бородина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшие участницы «Дома-2» активно скупают жилье в Москве. Вслед за Ольгой Бузовой жилплощадью в российской столице обзавелась Лена Хромина.