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Как солнечные ванны могут способствовать профилактике рака

, 6:02 78

Ученые выяснили, что витамин D, который вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета, предотвращает развитие злокачественной опухоли.

Фото: www.globallookpress.com / Hugo Michiels

Ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, как витамин D влияет на работу организма. В исследовании участвовали 20 человек, которые три раза в день получали по минутной дозе ультрафиолета.

Как показали результаты эксперимента, у всех испытуемых увеличилось количество полезных бактерий в кишечнике, в частности Lachnospiraceae, которые предотвращают развитие рака толстой кишки. Об этом сообщает Утро.ру со ссылкой Frontiers in Microbiology.

По словам ученых, полученный во время загара витамин D также способствует укреплению иммунитета и профилактике ряда заболеваний. А вот употребление полезного вещества внутрь незначительно влияет на микробный состав организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты приводят к возникновению рака.

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Как солнечные ванны могут способствовать профилактике рака

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