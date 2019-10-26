Microsoft урвала хороший контракт Пентагона перед носом Amazon

Microsoft получила контракт от Пентагона на десять миллиардов долларов. Компания будет предоставлять американским военным услуги в области облачных вычислений.

Такое завершение конкурса разочаровало Amazon, которая изначально считалась фаворитом. Представитель корпорации заявил, что Amazon Web Services — признанный лидер облачных вычислений, и если бы Министерство обороны США подошло к вопросу более подробно, контракт ушел бы им.

Это своеобразный камень в огород Трампа; намек, что именно под давлением президента Пентагон отдал предпочтение Microsoft. Ранее в медиа появлялись сообщения, что американский лидер настаивает на передаче контракта любой компании, кроме Amazon. Джефф Безос и Дональд Трампа — давние враги; Amazon владеет газетой The Washington Post, часто критикующей нынешнего лидера США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии.