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  4. Microsoft урвала хороший контракт Пентагона перед носом Amazon

Microsoft урвала хороший контракт Пентагона перед носом Amazon

, 7:01 22

Корпорация Джеффа Безоса считает, что их предложение по облачным вычислениям — лучшее на рынке.

Фото: www.globallookpress.com / Holger Hollemann

Microsoft получила контракт от Пентагона на десять миллиардов долларов. Компания будет предоставлять американским военным услуги в области облачных вычислений.

Такое завершение конкурса разочаровало Amazon, которая изначально считалась фаворитом. Представитель корпорации заявил, что Amazon Web Services — признанный лидер облачных вычислений, и если бы Министерство обороны США подошло к вопросу более подробно, контракт ушел бы им.

Это своеобразный камень в огород Трампа; намек, что именно под давлением президента Пентагон отдал предпочтение Microsoft. Ранее в медиа появлялись сообщения, что американский лидер настаивает на передаче контракта любой компании, кроме Amazon. Джефф Безос и Дональд Трампа — давние враги; Amazon владеет газетой The Washington Post, часто критикующей нынешнего лидера США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии.

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