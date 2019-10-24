  1. Пятый канал
  4. Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии

Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии

, 5:38 Эфирная новость 21

Американский президент заявил, что намерен снять санкции с Турции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4416

Меморандум по Сирии был подписан после долгих и результативных переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

США остались в стороне от решения конфликта, хотя сегодня ситуацию все же прокомментировал Дональд Трамп. Американский президент выступил в Белом доме со специальным обращением и заявил, что поддерживает прекращение боевых действий в районе турецко-сирийской границы. И подтвердил, что Вашингтон намерен вывести войска из Сирии.

«Мы потратили восемь триллионов долларов на войны на Ближнем Востоке. Хотя мы никогда не хотели победить в этих войнах, но эти деньги были истрачены. А Ближний Восток становился все менее безопасным, менее стабильным, менее защищенным. Сколько еще американцев должно погибнуть в племенных конфликтах Ближнего Востока? В этих пустынях мы пролили немало крови и закопали там несметные богатства. Но теперь я твердо намерен следовать другим курсом, который приведет Америку к победе», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с военной операцией на севере Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные СМИ признали поражение США в урегулировании сирийского конфликта.

Тема:
Война в Сирии 4416
24 окт
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы
24 окт
Курды поблагодарили Россию за решение ситуации в Сирии
23 окт
Россия увеличит количество подразделений полиции на турецко-сирийской границе
23 окт
Шойгу обсудил с главкомом СДС выполнение курдами меморандума РФ и Турции
23 окт
Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии
23 окт
Трамп снял с Турции санкции после меморандума в Сочи
23 окт
Воцарение мира: отряд российской военной полиции приступил к патрулю в Сирии
23 окт
Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов
23 окт
США выделили «Белым каскам» 4,5 миллиона долларов
23 окт
Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

6:12
Очевидцы сообщают о пожаре в депо Санкт-Петербурга
6:09
«Я — суперзвезда!» Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России
5:48
Видео: как повесить джемпер, чтобы он не растягивался на вешалке
5:38
Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии
5:18
Культовый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион
5:05
Школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц в Подмосковье

Сейчас читают

Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев