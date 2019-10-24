Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии

Меморандум по Сирии был подписан после долгих и результативных переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
США остались в стороне от решения конфликта, хотя сегодня ситуацию все же прокомментировал Дональд Трамп. Американский президент выступил в Белом доме со специальным обращением и заявил, что поддерживает прекращение боевых действий в районе турецко-сирийской границы. И подтвердил, что Вашингтон намерен вывести войска из Сирии.
Трамп добавил, что поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с военной операцией на севере Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные СМИ признали поражение США в урегулировании сирийского конфликта.