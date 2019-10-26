Госсекретарь США: Трамп помог Украине больше, чем Обама

Государственный секретарь США заявил, что администрация Трампа уже сейчас сделала для Киева больше, чем команда Барака Обамы. В частности, Майк Помпео отметил продажу в Незалежную оборонительного вооружения.

Также Дональд Трамп поддерживает Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией. Помпео подчеркнул, что прозрачная и честная Украина выгодна для Европы.

«Мы воплощаем важную стратегию Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает», — приводит слова политика Интерфакс со ссылкой на «Голос Америки».

Заявление Помпео было сделано вскоре после того, как Белый дом опубликовал свежий указ Трампа. Глава США поручил вернуть Украине ряд торговых льгот.