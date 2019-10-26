Трамп возобновил беспошлинную торговлю с Украиной по некоторым позициям

Белый дом опубликовал указ Дональда Трампа, в котором он возобновляет беспошлинную торговлю с Украиной. О каких именно товарах идет речь — неизвестно. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В 2017-м Трамп приостановил действие договора, лишив Киев примерно трети от всех торговых преференций. Последние оцениваются в 36 миллионов долларов. Однако сейчас американский президент отметил возросший уровень защищенности интеллектуальной собственности на Украине. Действует новый указ с 1 ноября.

Что интересно, одновременно с этим решением Трамп призвал через полгода отменить льготы по некоторым позициям для Таиланда.

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