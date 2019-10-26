Самым страшным сериалом в истории признан «Твин Пикс»

Издание Rolling Stone поставило на первое место в списке самых страшных сериалов всех времен шоу «Твин Пикс». Снятый еще в 90-х проект культового режиссера Дэвида Линча сочетает в себе мистику и человеческие страдания. «Твин Пикс» настолько полюбился зрителям, что продолжение сериала вышло спустя более чем 25 лет.

Серебро забрала «Сумеречная зона», едва ли хорошо известная российскому зрителю. Это американский черно-белый сериал-антология, который перемешивал внутри себя разные жанры. В 2019-м, как уточняет «Лента.ру», планируется перезапуск.

Ну и бронзу забрал «Ганнибал». Тут критики отметили прежде всего визуальную составляющую сериала с Мадсом Миккельсеном во главе. И действительно: в «Ганнибале» вкус чувствуется на протяжении каждой серии, что добавляет происходящему пикантного ужаса.

Среди других сериалов, вошедших в тридцатку, можно отметить «Американскую историю ужасов», «Настоящий детектив» и «Черное зеркало».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сценарий «Игры престолов» прояснил одну из самых непонятных сцен финала.