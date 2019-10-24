Сценарий «Игры престолов» прояснил одну из самых непонятных сцен финала

Сценарий заключительного, восьмого сезона «Игра престолов» был передан в Гильдию сценаристов США. После его прочтения стало понятно, почему одна из главных героинь Дейенерис Таргариен решила сжечь сдавшуюся ей Королевскую Гавань, пишет Mirror.

Многие поклонники сериала с мая спорили, почему Дейенерис нарушила данное союзникам обещание и сожгла столицу Семи Королевств. Теперь ответ известен: в сценарии говорится, что причиной стали знамена дома Ланнистеров, вывешенные на окнах тронного зала вместо герба дома Таргариенов.

По замыслу создателей, в этом мать драконов увидела «символ всего, что у нее отобрали». Ее охватила ярость, и она решила спалить город.

Трансляция заключительного сезона «Игры престолов» началась в апреле и завершилась в мае. После выхода финального эпизода в сети появилась петиция с требованием его переснять. Фанаты сочли развязку нелогичной, а создателей обвинили в неспособности завершить сериал без книжной основы.

«Игра престолов» основана на фэнтези-цикле «Песнь льда и пламени», автором которого стал Джордж Мартин. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему писатель считает финал «Игры престолов» неправдоподобным.