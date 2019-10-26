Видео: Седокова зажгла на публике с женатым баскетболистом из Латвии

Певица Анна Седокова выложила в сторис своего Instagram-аккаунта несколько видеороликов, на которых зажигает на концерте вместе с латвийским баскетболистом Янисом Тимма.

36-летняя Седокова и 27-летний Тимма побывали на концерте певца JONY и рэп-дуэта HammAli & Navai. Пара вела себя раскрепощено и не стеснялась окружающих: влюбленные целовали и прижимались друг к другу.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в романтических отношениях между певицей и спортсменом, Седокова добавила недвусмысленную подпись на английском языке.

«Один и единственный Янис Тимма», — написала она.

Instagram @annasedokova

Как сообщал 5-tv.ru, Анна Седокова перестала скрывать роман с латвийским баскетболистом в начале октября. Слухи об их отношениях ходили еще с лета.

Янис Тимма до сих пор женат на девушке по имени Санна. У пары есть сын Кристиан. В России спортсмен играет за баскетбольный клуб «Химки».